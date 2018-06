Vola fuori strada e rimane incastrato nell'auto: è grave

di Luca Pozza

MONTEGALDELLA - Sonocoinvolto la, poco prima delle 2, ai confini tra le province di Vicenza e Padova, in un. Nel tratto che collega i comuni di Montegaldella e Cervarese Santa Croce il conducente, in un tratto rettilineo, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, rovesciandosi in un campo, dopo essersi capottato. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto il guidatore, rimastoe impossibilitato ad uscire.Ilè stato preso in cura dal personale del Suem 118 e portato in ospedale a Vicenza, dove è tuttora ricoverato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.