di Luca Pozza

MONTECCHIO MAGGIORE - Unaè stata identificata dalla Polizia locale dei Castelli nell'ambito di una serie di controlli effettuati a Montecchio Maggiore nell'ambito della lotta alla prostituzione di strada, in particolare sulla statale regionale 11 verso Verona. Secondo quanto emerso la giovane, di, si era appartata con un, mentre poco prima gli stessi vigili avevano fermato un uomo di, che invece si trovava in auto con un'altra prostituta.Nei servizi notturni degli ultimi giorni, coordinati dal comandante della Polizia dei Castelli, Massimo Borgo e ai quali ha partecipato anche il consigliere comunale Maurizio Meggiolaro, incaricato ai rapporti con la polizia locale, sono statiFermati e sanzionaticon a bordo prostitute: a ciascuno di loro è stata comminata una sanzione di 500 euro, per un totale quindi di 2.500 euro.