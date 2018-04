Torna a casa e trova la moglie morta a terra in una pozza di sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLI DEL PASUBIO - Tragedia alle 5 di ieri 17 aprile in via Brandellero, dove un uomo di 85 anni ha trovato ladi 82, stesa sul pavimento,I sanitari intervenuti nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso dell’anziana donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Schio che hanno avviato un’indagine per risalire alle. Dai primi riscontri emersi a provocare il decesso è stato unNel corso della notte la donna sarebbe stata: caduta sul pavimento avrebbeper procurarsi unache ha prodotto un’, favorita dai medicinali che prendeva per disturbi cardiaci. Incapace di alzarsi e chiamare il marito Luigia Pagliosa avrebbe trovato la morte. La procura della Repubblica di Vicenza ha disposto l’sulla salma.