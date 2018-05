Memorial Hufschmidt, vince Tonelli, la vicentina Crestanello sul podio: Italia 3. a squadre

di Francesco Coppola

Conclusione in bellezza per la rappresentativa italiana del NordEst del 20.svoltosi a Gotha (Germania). A piazzare la botta vincente nella gara in linea che ha concluso oggi l'importante appuntamento internazionale sono state la trentinae la vicentina Lara Crestanello che hanno conquistato il 1. ed il 3. gradino del podio. Lo hanno fatto al termine di una gara avvincente e che alla fine ha consentito all'Italia di conquistare il 3. posto nella classifica a squadre.Tonelli ha preceduto la tedesca Riedmann e la compagna di squadra Crestanello. Quest'ultima ha fatto meglio dell'altra beniamina di casa Buch. La gara si è svolta su un percorso di 60 km ed il tempo realizzato è stato di 1 ora, 28'07" ad una media di 40,85.A premiare le atlete il vice presidente della Federciclismo della Germania e componente il consiglio dell’Uci, Toni Kirtsch.