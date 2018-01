Trovato con una mazza in ferro sull'auto: 21enne nei guai

di Vittorino Bernardi

DUEVILLE – Il 21enne E.O. di Torri di Quartesolo è stato denunciato a piede libero per “”, per la violazione dell’art. 4, comma 2, legge 110/75. Poco dopo l’odierna mezzanotte una pattuglia della locale tenenza dei carabinieri in servizio a Povolaro ha notato transitare su via Pascoli una Ford Fusion con quattro giovani a bordo. Qualcosai militari e così hanno fermato il mezzo. All’identificazione i quattro giovani (uno noto alle forze dell’ordine), italiani e residenti in provincia, hanno palesato un forte nervosismo. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione, nel vano bagagli hanno rinvenuto una mazza da baseball in ferro lunga 88 centimetri. Alla richiesta del motivo della presenza di tale mazza in auto il conducente E.O., 21 anni, di Torri di Quartesolo non ha saputo fornire una spiegazione convincente: è stato denunciato a piede libero.