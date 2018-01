Con una mannaia aggredisce i mariti di due donne che insidia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Tragedia sfiorata poco dopo la mezzanotte di martedì in un condominio di, protagonista il bengalese A.M. di 34 anni, denunciato per. Altri due bengalesi, condomini, poco prima della mezzanotte hanno chiamato al telefono ile dato immediato appuntamento nel cortile del condominio, dove gli hanno detto di smetterla di fare avances alle loro mogli. Sono volate urla e offese tra i tre uomini. Furioso A.M. è salito nel suo appartamento ed è rapidamente tornato nel cortile con: come in preda a un raptus ha afferrato per un braccio uno degli altri due uomini e l’ha minacciato di farlo a pezzi. Il suo amico ha chiamato il 113 e all’arrivo degli agenti A.M. ha, ma è statodei due connazionali. Il 34enne è stato accompagnato in questura dove è stato denunciato.