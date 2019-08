Paura in A31: l'auto prende fuoco, fa appena in tempo a scendere

di Luca Pozza

LONGARE - Lunghi momenti di paura, questa mattina, poco prima delle 8, lungo l'nei pressi dello svincolo dell'uscita di Longare in direzione nord per l'incendio di un'auto. L'autista, accortosi che qualcosa non andava, ha accostato ine ha fatto in tempo a scendere, mentre la vettura s'incendiava.I vigili del fuoco, arrivati dalla centrale di Vicenza, hanno spento le fiamme dell'auto andata completamente distrutta. Sul posto anche il personale ausiliario dell'autostrada e una pattuglia della Polstrada di. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Limitati i disagi alla circolazione, pur in presenza di rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso.