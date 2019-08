Furgone in fiamme lungo l'A27: incendi d'auto sempre più frequenti

LEGGI ANCHE

TREVISO - Un furgone in fiamme in corsia d'emergenza sull'Autostrada A27, nel tratto tra Treviso Nord e Conegliano, poco distante dal Ponte sul Piave. Accade oggi 1 Agosto, verso le ore 15. Dal furgone in fiamme si alza una densa colonna di fumo nero.la vetustà del parco circolante, la carenza di controllo e manutenzione, la complessità dei sistemi antinquinamento, la diffusione del turbocompressore, sono tutti fattori di rischio che negli ultimi anni stanno moltiplicando gli eventi di incendi improvvisi di autoveicoli in marcia. La salvezza delle persone a bordo è affidata alla, a fermare immediatamente il veicolo in posizione sicura e ad allontanarsi in fretta. Spesso ad avvertire le persone a bordo è l'odore di fumo che entra nell'abitacolo, ma non sempre questo segnale è presente. In alcuni casi, il conducente è stato avvertito da strane bolle di vernice che vedeva formarsi sul cofano motore, segno di temperatura altissima all'interno. Talvolta si sente solo che "qualcosa non va", e non è facile capire immediatamente. Eppure ne va della vita. Si hanno a volte solo pochi secondi per fermarsi in sicurezza e scendere.