Ladri professionisti trafugano da un cantiere attrezzi da lavoro per 10 mila euro

VICENZA - È stato un colpo quello messo a segno nella notte tra lunedì e martedì nel cantiere vicino alstudiato a tavolino da”: la merce trafugata per un valore diera appesa a una gru, a una decina di metri da terra. Entrati nel cantiere allestito per ampliare il muro del Tirassegno i malviventi hanno agito con: hanno tagliato i cavi della corrente da 380 watt della gru, manomesso altri fili elettrici per eludere il sistema d'allarme e fatto scendere il materiale appeso. I ladri hanno caricato su un furgonedi lavoro per scomparire. Il responsabile del Tirrasegno ha presentato ieri in questura la denuncia di furto, indagini in corso.