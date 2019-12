La città si veste di luce per il Natale: in piazza la cascata e un abete vero

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Laaccanto alla basilica en piazza dei Signori. E poi le stelle e fiocchi di neve lungo corso Palladio e le principali vie del centro storico. Il tutto in attesa dell'inaugurazione deie dellain piazza Biade, prevista ilVicenza si veste di luce. Alla presenza del sindaco, in città sono state accese leche accompagneranno lo shopping natalizio. La principale novità riguarda ildi fronte al caffè Garibaldi, unaconifera altache, al termine delle festività, verrà trapiantata sull'Altopiano di Asiago.Quasi. Tanto ha speso ilper allestire il programma di appuntamenti che interesserà anche i quartieri. Si va dalle fiere ai concerti, dallaal presepe vivente. Tra gli eventi clou, l'apertura, ilin basilica palladiana, della“Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di”. Tutte le iniziative sono raccolte in un libretto stampato in 20 mila copie. Informazioni anche sul sito internet del Comune.