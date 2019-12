Inizia il "magic winter" di Gardaland, sconti per chi arriva vestito da Babbo Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di, l’evento invernale di Gardaland divenuto ormai un’amata tradizione. A partire da sabato 7 dicembre torneranno ad accendersi le luci del Natale nel Parco dove, tra addobbi a tema ed emozionanti show, gli Ospiti potranno entrare nel vivo delle festività senza mai rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle principali attrazioni, fruibili così anche nel periodo invernale.In occasione di Gardaland Magic Winter verrà allestito un grande albero di Natale interamente realizzato in mattoncini Lego: alta ben 4 metri, la costruzione illuminerà il foyer e accoglierà gli ospiti.Durante il primo giorno d’apertura Gardaland premierà tutti gli ospiti che si presenteranno interamente vestiti da Babbo Natale con l’ingresso al Parco a soli 15 euro!Gardaland Magic Winter avrà inizio nel weekend del 7 e 8 dicembre e proseguirà il 14 e 15 dicembre, dal 21 al 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020 con apertura dalle 10.30 alle 18.00. Il prezzo del biglietto, comprensivo di Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium, sarà di € 25,00 per l’intero e di € 22,00 per il ridotto. Altre vantaggiose opportunità di acquisto sul sito www.gardaland.it