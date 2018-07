Apre il paracadute tocca quello di un amico e precipita: grave una 37enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Avrà visto la morte in faccia l’esperta paracadutista sportivache da domenica sera è ricoverata in prognosi riservata al San Bortolo di Vicenza con il. Attorno alle 19 nell’ultimo lancio di una giornata vissuta all’aeroporto “Arturo Ferrarin”, assieme a una decina di amici accomunati dalla stessa passione, una volta aperto il paracadute la donna ha accidentalmentequello di un amico, ciò ha provocato la chiusura dei dispositivi. Per la lunga esperienza Valentina Guidi ha attivato il, senza riuscire però ail primo paracadute, a differenza dell’amico che nella caduta ha riportato una frattura alla mandibola e delle contusioni. La caduta di Valentina Guidi per il secondo paracaduteè stata rovinosa per la velocità, conclusa in un campo a circa un chilometro fuori dall’aeroporto. È stata recuperata,, da un elicottero e trasportata all’ospedale di Santorso da dove è stata trasferita poco dopo in quello di Vicenza.