Ciclista contro il palo: trauma cranico, è grave in ospedale

VICENZA - Grave incidente verso le 9.30 di ieri 29 agosto lungo il marciapiede di via Ettore Gallo, protagonista unche in una caduta accidentale ha riportato un grave. Dalla prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti per i rilievi unresidente in città in sella a una bicicletta nel pedalare sul marciapiede ha urtato con ilun palo della luce, è caduto rovinosamente sull'asfalto e ha. L’uomo è stato rapidamente soccorso dai sanitari del Suem e ricoverato inper trauma cranico nel reparto di rianiamazione del San Bortolo.