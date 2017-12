Ubriaca accanto all'auto cappottata: «Non guidavo io ma il mio amico che è scappato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRI DI QUARTESOLO – Ubriaca sì, furba forse (al volante). Alle 2 del 31 dicembre i vigili del fuoco di Vicenza e i sanitari del San Bortolo sono intervenuti per un incidente stradale. Gli operatori hanno trovato un'in un campo e unain stato confusionale, accanto al veicolo.Sottoposta all’con esito positivo, oltre il limite di legge, probabilmente uscita di strada da sola, la giovane donna in forza alla caserma Ederle ha ripetuto più volte alla polizia intervenuta per i rilievi,, che non era lei alla guida della vettura, madopo l’uscita di strada. La polizia sta verificando la dichiarazione della statunitense, attraverso l’identificazione del presunto amico che l’avrebbein un campo, nel cuore della notte.