La Bmw non rispetta la precedenza: scontro con una moto, grave un 48enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - Unada parte di unè la probabile causa di untra un’e una, con il centauroe ricoverato inall’ospedale San Lorenzo. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, da dove unasenza osservare l'obbligo della precedenza, sarebbe uscita da una laterale scontrandosi con un centauro di 48 anni in transito. Il conducente dell'auto si è fermato per accertarsi delle condizioni dell’investito. I soccorsi dei sanitari del Suem sono stati rapidi per il ricovero in ospedale del 48enne in. Per i rilevi è intervenuta la polizia locale Valle Agno.