Frontale tra due auto: una finisce contro il capitello votivo. Sette feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - Violento frontale alle 19.30 di ieri lungo via Trassegno, per un, coinvolte due auto: una Volvo S40 con tre persone a bordo e una Toyota Rav 4 con tre passeggeri, oltre il conducente. Le cause del sinistro sono al vaglio della locale stazione dei carabinieri.Dai primi rilievi all’incrocio con via Basse pare che la Volvo S40 abbiasulla Toyota Rav 4. Per il violento impatto una delle due auto è andata a sbattere contro ilche è rimasto danneggiato. Sul posto sono intervenute due ambulanze da Lonigo e Noventa: i sanitarihanno trasportato all’ospedale di Arzignano i sette feriti, tutti maggiorenni, con codici di lieve e media gravità. Via Trassegno è rimasta chiusa a lungo per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia del manto stradale dal carburante fuoriuscito dalle auto.