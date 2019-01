Ambulanza con sirena e lampeggiante passa con il semaforo rosso: centrata dall'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -attorno alle 16 di ieri 11 gennaio tra un’e un’all'incrocio tra viale del Sole e via Granatieri di Sardegna. L'ambulanza del Suem 118 stava trasportando al San Bortolo un paziente:è passata per l’incrocio a semaforo rosso, ma è stata colpita da una Wolkswagen Golf uscita dalla strada laterale, senza osservare l’, guidata da un romeno con a bordo duedi 5 e 8. Dal sinistro sono usciti illesi i tre romeni e non ha riportato conseguenze il paziente in viaggio che è stato trasportato in ospedale da una seconda ambulanza, giunta appositamente sul posto. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale berica.