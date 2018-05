di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - Paura ieri pomeriggio in via del Lavoro 1. Attorno alle 18.30 i vigili del fuoco per un paio di ore sono intervenuti presso laadper l'delladel repartoche ha prodotto unavisibile a chilometri di distanza.I pompieri giunti da Lonigo, Vicenza e Verona con quattro automezzi antincendio e, con getti di acqua frazionata hanno messo subito sotto controllo le fiamme e poi posto in sicurezza il tetto e l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.