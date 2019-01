Baracca prende fuoco: esplodono le bombole di gpl, panico e danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNEDO VICENTINO (VICENZA) - Prende fuoco una baracca usata per raccogliere gli attrezzi ed esplodono leche si trovavano all'interno. Alle 13.15, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di una baracca, in una zona recintata di circa 500 metri quadri, adibito a ricovero mezzi agricoli e masserizie. Alcune bombole gpl sono state avvolte dalle fiamme e due sono esplose proiettando lamiere a molta distanza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri accorse da Arzignano, Schio e Vicenza con cinque automezzi antincendio e dodici operatori hanno spento il rogo, riuscendo a raffreddare altre bombole che si trovavano all’interno della struttura in lamiera. Le fiamme hanno distrutto parte del materiale depositato all’interno e all’esterno tra cui un furgoncino commerciale.