Tubo di aspirazione dell'azienda di surgelati in fiamme: bruciato il grasso all'interno

QUINTO VICENTINO - In fiamme il tubo di aspirazione di un’azienda di lavorazione di surgelati a Quinto Vicentino. Sul posto dalle 15 di oggi, martedì 22 maggio, i vigili del fuoco.L’incendio è divampato in un tubo di aspirazione vapori d’olio con la parte sommitale sul tetto del capannone. I pompieri di Vicenza intervenuti con due mezzi tra cui l’autoscala hanno prontamente spento l’incendio, che ha. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’attività sono terminate dopo circa due ore.