Benzina sull'auto dell'imprenditore edile: il botto e poi le fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di via Maraschin su un Antonio Falcocompiuto l’altra morte ai danni del. Mani ignote attorno alle 3.30 di ieri 19 gennaioparcheggiata sotto casa lungo via Leopardi e hanno appiccato il fuoco. Le fiamme hanno provocato unche ha fattobalzare dal lettoi residenti sulla strada e danneggiato le due auto parcheggiate a fianco. Immediato è stato l’allarme al 115 con intervento dei vigili del fuoco che hanno operato circa 3 ore per spegnere il rogo che ha distrutto l’auto e mettere in sicurezza le altre due auto e la zona. Certa l’origine dolosa del rogo. I carabinieri hanno avviato un’indagine per risalire all’autore del rogo, forse legato in qualche modo all’attività imprenditoriale della vittima, titolare della, impresa di costruzioni di via dei Nani.