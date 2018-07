I piloti renderanno omaggio ai caduti del Grappa

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA-GRAPPA. Partirà sabato 7, da Piazza San Marco, a Valstagna, la, Trofeo Walter Caramea, la competizione di regolarità turistica per auto d’epoca e moderne, organizzata dal, in collaborazione con i comuni di Valstagna, San Nazario, Bassano e Enego. Il percorso ha una lunghezza complessiva di Km 241,8. Sono previste 24 prove cronometrate, 7 controlli orari e 4 controlli a timbro.La partenza sabato 7, alle 11,01 da Piazza San Marco, a Valstagna e sulla stessa storica piazza è previsto anche l’arrivo con inizio alle 18.30.Le auto affronteranno i mitici tornanti della provinciale Campesana-Valvecchia che s’inerpica verso Foza, per raggiungere sull’località Marcesina, quindi Enego, la discesa sino a Primolano, prima di affrontare il percorso che porterà i piloti a raggiungere a; dalle località Lepre e San Giovanni sul Massiccio la discesa verso Bassano, quindi la risalita della Valbrenta da Pove, Solagna, l’ingresso a San Nazario e nuovo passaggio per Valstagna per risalire attraverso quella che è stata definita l’, ricordata dal mitico, per molti anni prova speciale dei rally di San Martino di Castrozza, Campagnolo, Prealpi Venete e Città di Bassano, nuovamente sull’Altopiano a Marcesina, poi Enego, discesa in Valsugana e da località Piovega, costeggiando il fiume in destra Brenta, arrivo in piazza San Marco.Nel«gli organizzatori della Coppa Città di Bassano, hanno deciso di renderecon una visita al sacrario del Grappa. Una delegazione di piloti deporrà una corona d'alloro ai piedi del monumento rivolgendo un pensiero ai loro coetanei che, cento anni fa, persero la vita nel corso di aspri combattimenti». Gli equipaggi raggiungeranno la cima del monte sacro dalla parte di Caupo, dopo aver affrontato le prime prove di abilità sull'Altopiano di Asiago. Deposta la corona, piloti e navigatori riprenderanno la gara dirigendosi verso località Lepre e S.Giovanni, sui Colli Alti,che il lento trascorrere del tempo non è riuscito ancora a rimarginare. Le premiazioni, sabato 7, alle 20, in Piazza Guarnieri, a Carpanè.