Guerra ai bivacchi abusivi: mezza città vietata ai camper dei nomadi

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -. Pugno di ferro nei confronti deiA Vicenza la zona vietata è stata ampliata alle zone die a due passi dal casello dell'autostrada est. E' la risposta del Comune alle frequenti segnalazioni dei cittadini che si lamentano della presenza di roulotte dilungo parcheggi e piazze.Il fenomeno non è nuovo. Da tempo la città ècontro chi allestisce la casa viaggiante nei luoghi pubblici, come accaduto in via Bedin. Non a caso è stata prorogatal'ordinanza, in scadenza, che vieta la sosta daDi recente erano stati proibiti bivacchi anche a Parco Città, ai Ferrovieri, a Laghetto, al cimitero maggiore, all'Anconetta, al Mercato Nuovo, ai Pomari e all'Emisfero. «Lo strumento si sta rivelando efficace perché nei punti vietati il problema sparisce», è il commento dell'assessore alla sicurezzaOra ecco un nuovo giro di vite. A essere colpite, questa volta, le aree delimitate dalle vie, quelle comprese tra le vie, e tra«I veicoli rimossi saranno portati all'autorimessa comunale e andranno ritirati entro 2 mesi - sentenzia palazzo Trissino - Per chi violerà quanto disposto, scatteranno denuncia penale e allontanamento dall'area di persone e mezzi».