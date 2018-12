Fusione comuni: nuovi scenari politici e amministrativi dopo il voto

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Dopo il voto contrario, il comune diuscito dalla possibiledalla porta principale in seguito al, paradossalmente potrebbe rientrare dalla finestra della normativa. E’ solo un’ipotesi molto remota e in contrasto con il parere espresso dalla popolazione, ma sulla carta possibile come emerso nell’ultima riunione del consiglio dell’, convocato questa mattina, sabato 29. Il presidente, analizzando l’aspetto politico del risultato dei voti, ha fatto presente le possibilità, previste dalla legge regionale, che saranno prese in considerazione dalnell’«La Regione, secondo una recente prassi, pare intenzionata - ha spiegato Ferazzoli, - ad adottare le scelte conseguenti, rispettose della volontà popolare. Però in linea teorica si prospettano tre alternative: 1) la fusione dei 4 comuni dove è prevalso il ‘’; 2) il rigetto del progetto di fusione; 3) la fusione di tutti i cinque comuni considerando che,.»Data per scontata l’approvazione della prima ipotesi, cioè la fusione dei quattro comuni consenzienti di, si apronoe anchesia per la gestione dei servizi in forma associata già in corso da diversi anni, sia per il governo dell’Unione Montana.Con la nascita del nuovo comune verrà meno l’obbligo dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali e sarà necessario rideterminare i rapporti tra l’Unione Montana Valbrenta, il nuovo ente ed il comune di Solagna. Sono stati quindi demandati al Presidente dell’Unione Montana e alla Giunta i provvedimenti per favorire il nuovo assetto organizzativo che deriverà dalla nascita del comune «» e, in primis, la, al fine di salvaguardare la continuità dell’attività amministrativa nel periodo ‘post fusione’.Inoltre, al fine di garantire continuità politica e amministrativa nella fase di scioglimento dei consigli comunali di San Nazario, Campolongo sul Brenta, Valstagna e Cismon del Grappa e di commissariamento del nuovo comune unico, in attesa delle, Ferazzoli ha provveduto alla nomina del