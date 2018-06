Furto d’astuzia in sala giochi: rubano 7.300 euro dal registratore di cassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREAZZO - Razzia in contanti danella serata di ieri nella sala giochilungo la Regionale 11. Gli autori del furto,, potrebbero avere le ore contate perché ripresi dalla videosorveglianza interna del locale. Il gestore, di nazionalità cinese, verso le 19.30 ha telefonato al 113 per denunciare il furto di 7.300 euro dal registratore di cassa. Dalla ricostruzione dei fatti è stato un furto probabilmente studiato e messo a segno con destrezza. Poco dopo le 19.15 tre uomini e una donna sono entrati nella sala giochi e al titolare seduto alla cassa in cassa hanno chiesto informazioni sul funzionamento di una slot. Una scusa per distrarlo: uno del quartetto ha aperto il registratore e. Con la denuncia del furto alla questura è scattata la caccia ai ladri da parte della polizia di Stato.