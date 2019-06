Fc Bassano, giallorossi scatenati sul mercato

di Francesco Bordignon

. Si scatena l’FC Bassano 1903 sul mercato, iforti della Promozione conquistata sonoanche se molti dei colpi già messi a segno arriveranno solo a scadenza dei contratti, tradotto in date nelle prime giornate di Luglio.La squadra allenata da(primo confermato insieme al ds Giacometti) e con il nuovo dg Lino Fioravanzo sta letteralmente facendo saltare il banco, con molti acquisti di livello e con una rosa che indica l’obbiettivo immediato: si cerca il salto in Eccellenza. In primis sono arrivate le conferme dello staff, dal, al preparatore dei portieri Nicola Bin e massaggiatore Giacomo Rigon. Cambia il preparatore atletico, con Andrea Bellon che prende il posto di Jacopo Moresco, mentre sono stati confermati il team manager Angelo Lino Vettorazzi, il magazziniere Riccardo Zanotto e il responsabile dei campi Claudio Rigon.La più grossa novità a livello di prima squadra è l’ingresso come consulente di, l’ex ds del Valbrenta che dopo la fine dell’avventura con la squadra della Valle si è accasato al Bassano. Un ingresso importante, per uno degli uomini che più aveva spinto per l’accordo tra le due società e il passaggio dei giallorossi in Eccellenza, fusione poi saltata all’ultimo: con il dirigente sembra essere pronta ad arrivareche, scesi di categoria per scelta societaria, sembrano interessati alla nuova avventura bassanese. Si parta del(1984), i difensori(1993) e(1996); i centrocampisti(1990) e(1999) oltre alla talentuosa seconda punta, (1989) cercato anche dal Cartigliano e lo scorso anno autore di 12 reti.Un vero e proprio nucleo che ha ottenuto la salvezza in Eccellenza e che si unirà agli atri acquisti (dal Longare)e l’ex Nervesa(1988), uniti alle conferme dei giocatori che bene hanno fatto in questa stagione: molto vicini al rinnovo i difensori Bonaguro, Gaborin, Frangu e Benetti, i centrocampisti Ceccato, Frachesen e Xamin e le punte Battistella e Garbuio.Bassano che dunque si sta muovendo con i giusti tempi per dare a mister Maino una rosa completa (e competitiva) il prima possibile, con tutto pronto molto prima del ritiro del 8 Agosto.