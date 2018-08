Fc Bassano 1903 in ritiro dal 6 Agosto, dal 10 al 12 in Trentino coi tifosi

di Francesco Bordignon

Si torna sul campo. Il calcio a Bassano del Grappa ha vissuto vari mesi davvero turbolenti, dall’addio del Soccer Team, trasferitosi a Vicenza, alla nascita della nuova società,, rigeneratosi dalle ceneri della vecchia società e ora forte, in un solo mese, di già 40 soci attivi. Una squadra costruita in fretta e furia dal ds, che parte dall’allenatore ex Berretti, ma con staff e parte della rosa (mancano ancora almeno tre giocatori senior ed alcuni giovani) stabilita. Ad accompagnare Maino saranno il cice allenatore Antonio Anastasio, il preparatore atletico Jacopo Moresco, il responsabile dei portieri Nicola Bin e il fisioterapista Giacomo Rigon, chiudono l’organigramma societario il dirigente Stefano Cirillo e l’addetto agli uffici gara Riccardo Zanotto.dopo il parere negativo della federazione che ha contestato il fatto che la società si sia fusa con il Mussolente (squadra di Prima), ma il presidente Fabio Campagnolo e tutti i soci hanno deciso di non attendere e preparare il raduno., al campo sportivo di Sacro Cuore, struttura che sarà da qui in poi la casa base degli allenamenti giallorossi. Primi giorni in pianura per poi partire venerdì per Pieve Tesino, nella vecchia struttura utilizzata per anni dell’AC Romano. Allenamenti a Pieve e a Casteltesino,, formazione locale che milita in Prima Categoria. Si continuerà poi con altre due test match, martedì 14 a Jesolo contro il Valbrenta e sabato 18 con Torre.Un ritiro che, oltre alla squadra, vedrà protagonisti anche i tifosi: confermatail rancio, con anche dei momenti condivisi con la squadra. Un modo per avvicinare i tifosi a questa nuova formazione che ha tante facce nuove e che vuole, prima della, farsi conoscere dai propri aficionados.Il Bassano non si ferma, va avanti per la sua strada e vuole farsi trovare pronto per il campionato, categoria che sia.