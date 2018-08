Papà mamma e due figli si perdono sul monte Cengio: ritrovati di notte

di Vittorino Bernardi

COGOLLO DEL CENGIO – Nuovo caso di escursionistiche in una passeggiata in montagna perdono l’orientamento e chiamano i soccorsi per rientrare a casa. Alle 22 di ieri ilsu chiamata del 118 è intervenuto sulper ritrovare una famiglia di Cogollo, composta da papà, mamma e due ragazzi di 14 e 13 anni. Partita da casa verso le 16 per una gita, percorso per buona parte un sentiero sul Cengio, salvo uscire dall'itinerario per seguire la traccia di un animale, la famiglia si è trovata bloccata in un, con roccette da arrampicare, senza una pila e neppure acqua da bere: con il calare del buio ha contattato il 112 che attorno alle 22 ha allertato il 118., compresi tre sanitari, hanno iniziato le ricerche, difficili per l’impossibilità di risalire alle coordinate Gps dal cellulare. I volontari hanno così iniziato a perlustrare la sentieristica,i dispersi. Quando è stato stabilito il primo contatto vocale, non è stato semplice risalire al buio al luogo esatto in cui la famigliola si trovava:le squadre l’hanno individuata e raggiunta. I quattro,, camminando per tre quarti d'ora sono stati riaccompagnati sul sentiero e da lì a casa. L'intervento si è concluso alle 3.40.