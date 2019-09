Si rovescia carico con quintali di mais: "Marosticana" chiusa al traffico

di Luca Pozza

DUEVILLE - Un inusuale incidente sta bloccando dal primo pomeriggio di oggi la strada provinciale 246 "Marosticana", che collega Vicenza con il Bassanese, nel territorio di Dueville: l'arteria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. I vigili del fuoco del capoluogo berico sono infatti impegnati per il rovesciamento di uncarico di mais, per un peso di diversi quintali, che hanno coperto completamente la carreggiata. Nell'incidente, avvenuto attorno alle 13.30, è rimasto, le cui condizioni non destano tuttavia preoccupazione.La squadra dei pompieri intervenuta sul posto ha messo in sicurezza il veicolo e fatto intervenire sul posto il Suem 118 per prestare soccorso al conducente del trattore, rimasto ferito, sollecitato violentemente durante il ribaltamento del carico. Sul posto i carabinieri e la polizia per deviare il traffico.