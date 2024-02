Corea del Sud, il trend è mangiare stuzzicadenti: stop del ministero

In Corea del Sud sono diventati virali dei video che mostrano alcune persone che friggono e mangiano stuzzicadenti. Si tratta di stuzzicadenti ecologici e biodegradabili fatti d’amido di mais o fecola di patate. Il caratteristico colore verde è dato dall’uso di un colorante alimentare. C’è chi aggiunge anche salse e altri condimenti, come peperoncino o formaggio in polvere. I video rientrano nella categoria “mukbang”, in cui un individuo mangia cibo mentre interagisce con il suo pubblico. "La loro sicurezza come cibo non è stata verificata", ha affermato il Ministero dell’Alimentazione della Corea del Sud. La raccomandazione ministeriale arriva dopo le segnalazioni di alcuni genitori preoccupati che i bambini imitino la pericolosa tendenza.