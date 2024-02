DUEVILLE (VICENZA) - Camion carico di semola va a fuoco. Alle 8:30, di lunedì 26 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A31, tra lo svincolo di Dueville e l’intersezione per la Superstrada Pedemontana Veneta, in direzione nord, per il principio d’incendio del semirimorchio di un autoarticolato che trasportava semola.

Il blocco delle ganasce di una ruota ha provocato il surriscaldamento di uno pneumatico che ha preso fuoco.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno spento del tutto e raffreddato lo pneumatico sui cui era intanto caduta della semola, che poteva provocare un incendio generalizzato.

Lo sfarinato è fuoriuscito per lo squarcio della lamiera della botte dovuta alle alte temperature raggiunte nella prima fase delle fiamme, intanto abbassate con un estintore dalla polizia stradale arrivati per primi. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza del carico sono terminate dopo circa due ore.