Due titoli italiani a Verona per Pontarollo, il campione della Valbrenta

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Non smette di stupire il giovanissimo atleta della Valbrenta, figlio d’arte di Robert Pontarollo, il campione valligiano vincitore tra gli altri allori di ben cinque Coppe del Mondo, che sulle acque dell’Adige, a, ha conquistato bennel Campionato Italiano ragazzi di discesa fluviale.Nella gara del K1 diLorenzo Pontarollo, cresciuto sportivamente sulle acque del Brenta, portacolori del Circolo Nautico Caldonazzo, si è aggiudicato il titolo nazionale con un’ottima prestazione (22’12.990) relegando al secondo posto Matteo Hess della Navigliosport e sul terzo gradino del podio è salito Piero Menegon del Canoa Club Vicenza. L’atleta della Valbrenta si è aggiudicato ilanche nella specialità ‘’ conquistando l’oro con il tempo di 1’21.040, davanti a Nicolò Fedrighi del team Pescantina (1’21.610) e medaglia di bronzo Matteo Hess (1’23.320).Lorenzo, gareggiando nella categoria più prestigiosa del K1, ha impressionato lo staff tecnico azzurro ottenendo, oltre i due titoli tricolori, dei risultati cronometrici che vanno ben oltre ogni più rosea aspettativa, superando atleti della categoria superiore, mettendo in evidenza le sue indubbie qualità tecniche e agonistiche che fanno ben sperare in proiezione futura.