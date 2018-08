I droni acquatici vanno in soccorso del lago infestato dalle alghe

di Roberto Cervellin

ARCUGNANO - C'era una volta il drone volante. Ora c'è quelloImpermeabile e in grado diDue apparecchi sono stati sperimentati, bacino ai piedi dei colli Berici periodicamente infestato da alghe, ninfee e altre piante. Protagonista dell'operazione, il dipartimento di informatica dell'che, con, ha testatonati con lo scopo di monitorare i laghi.Dotati di, hanno misurato parametri chimico-fisici dell'acqua come. Uno di questi ha anche navigato nello specchio, nonostante la presenza della vegetazione. «I risultati appaiono buoni e pertanto si proseguirà con la sperimentazione», hanno fatto sapere i tecnici. Sì perché entrambi i dispositivi lavorano e visualizzano i dati iDagli studi effettuati dall'università di Parma, è emerso che i nutrienti responsabili della proliferazione delle erbe derivano dall'accumulo di sostanze quali. La colpa? Per Renzo Segato, consigliere provinciale delegato alle risorse idriche, è di undismesso 15 anni fa, delleper il trattamento dei liquami e delladei terreni.