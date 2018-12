di Roberto Cervellin

VICENZA - Più che buche, sembranoFino a oggi le scavavano “solo”. Ora anche i. La loro tenuta idraulica è messa a dura prova dallescavate da questi animali. In caso di piogge abbondanti, infatti, crolla tutto. A lanciare l'allarme è il consorzio di bonificache si occupa della manutenzione di impianti e corsi d'acqua di un centinaio di comuni tra le province diLe zone più colpite sono quelle di. Di recente sono stati effettuati lavori di ripristino neglima il problema resta ed è grave. La soluzione sta neldel numero dei roditori, ma finora non è stato fatto nulla. Di qui la preoccupazione del presidente: «Dobbiamo a malincuore riconoscere che non sono giunti progetti di contenimento delle nutrie, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, così come la loro diffusione».Abbattimenti o cattura tramite gabbie? Il dibattito è aperto e ha registrato anche l'intervento di, la quale ha chiesto unaregionale per proteggere il territorio dalla fauna selvatica. Una cosa è certa:«Le insidie sembrano non finire mai - rincara Parise - I tassi creano gallerie devastanti. Non è facile individuare le aree colpite, se non dopo i cedimenti. In sostanza non si può agire in via preventiva, ma quando il danno è fatto».