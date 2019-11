Cravatte, autisti e viaggi, da rifare il processo all'ex "ambasciatore" della Regione per le spese pazze

di Angela Pederiva

A ben 10 anni dall'acquisto delle cravatte Marinella, dal noleggio di auto con conducente, da un evento al Teatro dell'Opera e dai viaggi in aereo, le presunte spese irregolari dell'ex ambasciatore della Regione Veneto a Roma diventano un caso giudiziario. Palazzo Balbi chiede la restituzione di 95.218,10 euro al vicentino Paolo Bellieni, che finora però non ha versato un centesimo, sulla base di un ping-pong di verdetti dagli esiti alterni. L'ultima sentenza è stata emessa dalla Sezione giurisdizionale per...