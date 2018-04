Ventenne centrato dall'auto: sbalzato per metri, ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTAVILLA - Incidente stradale ieri tra un’auto e unaun giovane ciclista ha compiuto unprima di cadere rovinosamente sull’asfalto. All’origine del sinistro c’è forse una. Accertamenti in corso da parte della polizia locale intervenuta per i rilievi.Poco dopo le 9 lungo via Sovizzo un’auto Suzuki, condotta dal 74enne B.R. di Altavilla, giunta all’incrocio con via Lago di Carezza, si è scontrata con una bicicletta che usciva da via Lago di Carezza, con in sella A.P. di 20 anni, residente a Creazzo. L’impatto tra i mezzi è stato sostenuto e il giovane sbalzato dalla bici è rimasto, cosciente: è stato trasportato dai sanitari del Suem all’ospedale San Bortolo per le cure del caso. Dalla dinamica può considerarsi. Illeso ma turbato l’anziano conducente dell’auto, visitato dai sanitari del 118.