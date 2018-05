Incidente con la moto da cross: 27enne sbatte la testa, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROANA - Grave indicente nel pomeriggio di ieri sulle pendici del: è intervenuto l’elisoccorso di Trento per trasportare all’ospedale San Bortolo di Vicenza unche perso il controllo della propria moto da cross ha sbattuto la testa. S.F. di Asiago nello scendere attorno alle 15.30, in compagnia di tre amici, la strada silvo pastorale che collega il forte con piazzale Verenetta ha imboccato male una curva e ha perso il controllo della moto: sbalzato dalla sella si è schiantato sul tronco di un albero. I due amici hanno chiesto l’intervento del Suem di Asiago. I sanitari dopo avereil 27enne, che non ha perso conoscenza, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il ricovero indove è stato sottoposto alla Tac.