Canne fumarie surriscaldate incendiano i tetti delle abitazioni

di Vittorino Bernardi

THIENE/GAMBELLARA - Grosso impegno questa notte per i vigili del fuoco intervenuti a Thiene e Gambellara per domare le fiamme divampate nei tetti di abitazioni private, con i residenti scesi in strada, impauriti. Incendi legati dalla stessa causa: una. Non risultano feriti. Alle 23 di ieri 18 febbraio a Thienedi pompieri da Schio, Thiene e Vicenza sono intervenute in via 4 Strade: inhanno spento il rogo che ha divorato il tetto in legno di un’abitazione ed evitato l’estensione delle fiamme alle due abitazioni adiacenti. Altro incendio a Gambellarain via Cime, con intervento dei vigili del fuoco da Arzignano, Lonigo, Vicenza e Verona con. I ventuno operatori hanno spento le fiamme divampate nel tetto ventilato di una abitazione su due livelli, subito estese all’abitazione adiacente. I pompieri sono riusciti a salvaguardare gli altridel residence “Ai ciliegi”. Ingenti i danni strutturali nelle due abitazioni coinvolte,e con le due famiglie evacuate ospiti da parenti e amici. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate questa mattina all’alba.