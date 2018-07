Rogo doloso distrugge autocaravan, danneggiata anche altra vettura

di Luca Pozza

CAMISANO VICENTINO - Potrebbe essere dil'incendio che questa notte in via Silvestri a Camisano Vicentino ha completamente, che era parcheggiato in un piazzale in un'area comunale. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti, svegliati di soprassalto dal rumore e dal chiarore del fuoco, poco dopo le 3: i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti con due squadre e hanno spento il rogo, evitando l’estensione delle fiamme ad una vicina vettura, comunque danneggiata dal calore delle fiamme. Bruciati anche due alberi. Paura soprattutto tra coloro che abitano a poche decine di metri dal luogo dell'incendio.L'incendio avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, visto che sono state coinvolte, che si trovano all’interno del mezzo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei pompieri, ma come detto si teme per unSul posto per i rilievi anche i carabinieri della locale stazione. Le operazioni di completo spegnimento messa in sicurezza del posto sono terminate dopo circa due ore.