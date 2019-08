Identificato l'uomo affogato nel canale: è un senzatetto

di Luca Pozza

CAMISANO VICENTINO - A distanza di circa 48 ore dal, avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, i carabinieri sono riusciti a risalire all'trovato senza vita a, riverso in un fossato, in via degli Alpini, a fianco della zona artigianale. Si tratta di, 43 anni, originario della Romania e in Italia di fatto senza fissa dimora, anche se in questi giorni stanno proseguendo le indagini per capire gli eventuali spostamenti nei giorni precedenti. L'uomo era senza documenti, da qui la difficoltà a risalire al suo nome.Gli inquirenti dell'Arma non hanno ancora chiuso del tutto le indagini sulle cause della morte, tuttavia l'esame esterno del corpo non avrebbe evidenzato segni di violenza, per cui l'ipotesi più accreditata per gli investigatori è quella dell'annegamento. Il 43enne, forse a causa di una condizione di salute precaria, sarebbe finito nel fossato autonomamente mentra stava pedalando in bicicletta, che è stata rinvenuta a pochi metri dal cadavere. L'allarme non è stato dato subito ma solamente dopo diverse ore, quando il corpo è stato notato da un passante che ha lanciato l'allarme.