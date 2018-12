Camino in fiamme: i pompieri salvano il tetto di una casa

di Vittorino Bernardi

QUINTO VICENTINO - Per il fuoco divampato all'estreno di un camino sono statiquesta mattina per una famiglia residente in via Adige, ma senza gravi conseguenze grazie aldei vigili del fuoco di Vicenza. In circa un’ora e mezza i pompieri accorsi con due automezzi tra cui l'autoscala hanno spento l'incendio del camino, acceso dai proprietari per riscaldare l’ambiente. Gli operatori del 115 sono riusciti cona evitare danni ingenti: l’estensione delle fiamme alla soffitta e alle travi in legno del tetto. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa un’ora e mezza.