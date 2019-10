di Luca Pozza

VICENZA - Situazione immutata in vetta alla classifica deldopo il turno infrasettimanale (l'ultimo nel 2019 solare) disputato oggi, mercoledì 23 ottobre. La capolistaha infatti sconfitto all'Euganeo la Sambenedettese per 2-0, con entrambi i gol nel finale di gara, all'81' Ronaldo su rigore e, dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci per l'espulsione di Trillo all'87', con Santini al 91'. I biancoscudati, che tornano al successo dopo due sconfitte di fila, sono saliti a 25 punti in classifica.Si conferma al secondo posto, a 1 punto dal Padova, ilche ha vinto, con qualche apprensione, lo storico derby contro l'Arzignano e disputato allo stadio Menti, dove giocano in casa entrambe le squadre. A decidere il match un gol di Cinelli al 22' del primo tempo, che ha segnato da appena dentro l'area con un tiro angolato.Netta vittoria - la quarta di fila - per la, che ha regolato 3-0 il Ravenna, mentre lagiocherà in posticipo domani sera (inizio alle 20.45) in casa della Fermana.