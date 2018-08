Cade con il parapendio: individuato dall’elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMANO D’EZZELINO - Paura ieri pomeriggio in localitàdove poco prima delle 16.30 un appassionato di volo libero ha perso il controllo della guida deled è caduto rovinosamente a terra. L’allarme al 118 è stato rapido e a Valle Santa Felicita sono arrivati i sanitari del Suem die una squadra del soccorso alpino della. Per l’ampia zona della caduta è stato chiesto intervenuto dell’elicottero di Treviso chel’infortunato a terra. Dolorante per politraumatismi e sempre cosciente, ricevute le prime cure l’uomo è stato caricato sull’elicottero per il ricovero all’ospedale di Treviso, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso, lunghe e complesse, si sono protratte fino alle 19,30 con il recupero del parapendio.