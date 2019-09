Bordignon si aggiudica il Triathlon interregionale. Terzo l’olimpionico Ferrazzi

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Il bassanesesi è aggiudicato l’impregnativoche si è disputato in Valbrenta, con prove in bicicletta, corse a piedi e guado del fiume Brenta, organizzato dal. Gli atleti in gara si sono disputati la vittoria in uno scenario molto suggestivo del territorio vicentino, ai confini con il bellunese e il trentino, in un ambiente naturale impareggiabile, costellato da importanti reminiscenze storiche.La partenza dalla, l’antica osteria già esistente prima della Grande Guerra, in ristrutturazione da parte dei volontari del GGG, scoperta durante l’esplorazione di una sorgente in zona, destinata ad ospitare un museo della prima guerra mondiale, quindi in bicicletta sino al confine vicentino, passando per la casa natale di, Medaglia d’oro al Valore Civile, sino a località Piovega, ritorno a piedi lungo l’argine del fiume Brenta e guado per raggiungere la cava di Cismon del Grappa. Di nuovo in bicicletta e poi, in velocità tra i famosidella Valbrenta, lungo i sentieri e le ‘masiere’ ripristinate dal Servizio Forestale, con nuovo e definitivo guado a nuoto del Brenta per approdare alla storica Grottella.Una gara emozionante ed avvincente, che ha decretato vincitore del triathlon, seguito da un altro bassanese. Sul terzo gradino del podio il valstagnesemedaglia d'oro della canoa fluviale alle olimpiadi di Barcellona e medaglia di bronzo a Sydney.Sia per gli aspiranti al podio, che per i partecipanti senza velleità di vittoria, è stata un’esperienza entusiasmante, lungo un percorso di grande interesse naturalistico, storico e paesaggistico, con conclusione della manifestazione alla Grottella, dove si sono svolte le premiazioni.