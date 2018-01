Scatta "Stella Stellina", manifestazione dedicata al calcio femminile

di Francesco Bordignon

Questa domenica a Bassano del Grappa si terrà launa manifestazione dedicata ai più giovani del calcio, dalle categorie pulcini ai giovanissimi. Nulla di nuovo, si potrebbe pensare, se non che il torneo ha come protagonisti. “Stella Stellina” è infatti la manifestazione dedicata al pallone in rosa che, solo da quest’anno, ha inserito otto squadre di pulcini maschili., l’unico che vanta 14 edizioni, come ci spiegano gli organizzatori, che hanno presentato in sala Ferracina del Comune l’evento: organizzato dallae in collaborazione con il, le società, la manifestazione ha avuto ancheil patrocinio del. Una giornata intera, dalle 9.00 di mattina a sera, in cui i 300 atleti ed atlete si sfideranno tra i tre impianti di Bassano( PalaBruel, PalaSind, e Palatenda) e nella vicina Romano d'Ezzelino (Sporting Club).Soddisfatta della manifestazione soprattutto l’Amministrazione di Bassano del Grappa, rappresentati da, Consigliere Comunale di Bassano del Grappa con delega ai Rapporti con le associazioni sportive. “Siamo felici di poter ospitare 'Stella Stellina' proprio all'inizio del 2018, anno in cui Bassano sarà Città Europea dello Sport. Questa manifestazione è rivolta ai giovani, si oppone a qualsiasi forma di discriminazione e ci permette di promuovere il turismo sul nostro territorio” Testimonial della giornata Mister, neo tecnico della Marosticense, che spiega il suo punto di vista. “Ci dovrebbero essere molte più manifestazioni come questa, perché permettono a chi vi partecipa di vivere emozioni molto intense. Ed è proprio grazie alle emozioni e ai ricordi che possiamo sperare di alimentare nei più giovani l'amore e la passione per il gioco del calcio”.Tra le squadre partecipanti, anche le formazioni di Bassano del Grappa, nate dalla collaborazione tra Bassano Virtus e Bassano Calcio Femminile. “A differenza di quanto avviene in Paesi come Spagna e Germania – spiega, Responsabile del Settore Giovanile del Bassano Virtus - la maggior parte delle società professionistiche italiano vive il calcio femminile quasi come un 'impiccio', un obbligo imposto dall'alto, e non come una reale opportunità di crescita. Mi auguro che, un passo alla volta, questa mentalità cambi, dando una svolta a tutto il nostro movimento”., Direttore Generale del Bassano Calcio Femminile, continua: “se pensiamo da dove siamo partiti con il calcio femminile a Bassano, non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti, sia a livello agonistico che di manifestazioni organizzate. Per questo devo ringraziare la Divisione Femminile della LND Veneto così come il Bassano Virtus, che ci ha sempre offerto il proprio sostegno e con cui a breve inizieremo un interessante progetto nelle scuole della zona”., piena di gioia e pallone, in cui atlete ed atlete potranno giocare insieme, alla pari: una buona occasione per i molti tifosi di calcio, orfani della Serie C.