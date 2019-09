Bassano, pari da brivido: 2-2 nel finale contro un ottimo Rosà.

di Francesco Bordignon

Che rischio., squadra che sta sorprendendo in questo inizio di campionato e messo in difficoltà la formazione di Maino. I giallorossi si fermano in campionato per la prima volta, dopo aver ottenuto tre vittorie consecutive e per la prima volta subiscono più di una rete e ne segnano meno di due: questo a dimostrare che la partita è stata combattuta e molto, molto difficile,La gara inizia con il Rosà che trova subito l’affondo: è il 7’ e ci pensaa portare avanti la formazione di Maino, esultando davanti ai suoi tifosi nello Stadio Zen. La risposta del Bassano è però immediata, appena due minuti e, rimettendo in parità la partita e risolvendo una situazione abbastanza scomoda per gli ospiti. Prima frazione che si conclude con questo risultato, ma nel secondo tempo ancora emozioni: la squadra di Fabbian ci crede e passa di nuovo in vantaggio con, in questo caso la difesa giallonera regge di più, ma non può nulladopo essere entrato da poco più di due minuti2-2 il finale di gara con Garbuio e compagni che vanno a salutare i molti tifosi che hanno percorso i pochi chilometri che separano Bassano e Rosà: una trasferta non certo lunga ma che comunque dimostra l’affetto da parte degli aficionados giallorossi verso la squadra., il primo vincitore in casa con l’Altavilla, il secondo contro la Villafranchese. Ilè subito alle spalle del terzetto di testa a, con il temibile Cornedo: un campionato che si sta dimostrando molto equilibrato e che vede tante protagoniste, un bel vedere per gli appassionati di questo sport. Adesso per i giallorossi la, terra di vittoria per Maino,, che non ha ancora vinto in campionato: un’occasione per continuare la propria corsa in vetta, evitando di perdere altri punti per strada.