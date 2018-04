Violento botto all'incrocio: auto distrutte, 61enne incastrato nel mezzo

di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA - È di due feriti, di cui unoma non in pericolo di vita, il bilancio di unavvenuto alle 7 di questa mattina nel centro di, all’incrocio tra via Ca’ Rezzonico e via Beata Giovanna, che ha visto coinvolte due autovetture, una Peugeot 208 guidata da un uomo di 61 anni e una Lancia Y condotta da una ragazza 28enne.Nell'impatto, violentissimo, le due vetture sono andate praticamente distrutte: ad avere la peggio è stato il 61enne, rimastoal posto guida della Peugeot, mentre la giovane, pur ferita, è uscita da sola dalle lamiere contorte. Sul posto è giunta una squadra del vigili del fuoco del locale distaccamento che ha estratto l'uomo dal posto di guida, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del Suem 118 del San Bassiano che ha poi condotto in due feriti in ospedale a bordo di altrettante ambulanze. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro.