Bassano 1903, buona anche la seconda: vittoria in casa dle Bessica per 1-2.

di Francesco Bordignon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e passaggio del turno ed ilriesce nell’impresa di superare con una partita ancora da disputare il primo girone di Coppa Veneto. Un successo meno trionfale rispetto all’esordio con l’Arsié,firmato dall’ottima prova di Savio, ma tre punti importanti anche per continuare a crescere e a conoscersi in vista dell’inizio di campionato della prossima settimana.Le indicazioni per mister Maino rimangono comunque buone e i progressi, per una formazione totalmente nuova e che si deve conoscere, sono evidenti: davanti ad un buon pubblico che ha seguito la squadra anche in questa prima trasferta (con le distanze minori rispetto alle vecchie abitudini) si sono visti miglioramenti nella circolazione palla, anche se i meccanismi sono ancora da oliare, come nel gol dei locali su errore di Scaranto. Per quanto riguarda l’attacco, come detto il: per la punta la rete del vantaggio al 17’ dopo l’assist vincente di Frangu, al 43’ sempre il bomber subisce il fallo che porta al rigore realizzato poi da capitan Frachesen. Nella seconda frazione, il Bassano controlla fino al mancato controllo di Scaranto che porta alla rete del 1-2 di Baggio. Finale con qualche sofferenza ma non molto di più, passaggio di turno che potrà permettere a Maino di valutare tutta la sua rosa nell’ultima gara.: una vittoria sarebbe un lasciapassare importante per l’eventuale accesso in Promozione, anche nel caso di non vittoria del campionato, perché mettere i giallorossi in cima alla lista dei ripescaggi.Per quanto riguarda, dal Bassano fanno sapere che, per quanto riguarda i tifosi (che si mobiliteranno come la squadra per questa protesta pacifica)(17’ Savio, 43’ Frachesen (rig), 73’ Baggio).: Tiatto, Lorenzato, Checchi, Farina, Marchetti, Melato (3’st Baggio), Lanzieri (30’st Battaglia), Loro, Dissegna (3’st Frison), Fabbian, Bergamin. All. Didonè: Scaranto, Ziliotto, Frangu, Comarin (16’st Battistella), Frasson, Bonaguro, Scanagatta (34’st Torresan), Maistrello, Savio (30’st Ceccato), Frachesen, Cosma (6’st Benetti). All. Maino.: Angoli 6-4, amminiti Lorenzato, Cecchin, Marchetti, Bergamin, Scanagatta e Maistrello.