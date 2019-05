Blocca l'accesso al terreno agricolo con catena e trattore: denunciato

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIGLIANO VENETO - Undi 64 anni, G.F., residente a, è stato denunciato oggi dai, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per ilL’uomo, in base all’attività investigativa svolta dai militari dell’Arma, nelle settimane precedenti e con reiterate minacce ha impedito a(Verona), di accedere alla loro proprietà agricola nel comune di Asigliano Veneto posizionando une chiudendo con, nonostante una sentenza del Tribunale berico avesse stabilito il diritto di passaggio alle parti lese.Sono stati i duea rivolgersi alla stazione dell'Arma per raccontare quanto successo e presentare querela nei confronti dell'agricoltore. Spetterà ora all’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, valutare il comportamento tenuto dall’indagato.