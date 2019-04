Scontro tra una Panda e due moto: 3 feriti, donna gravissima

di Luca Pozza

ASIAGO - E' di, il bilancio di unavvenuto questa mattina, poco prima delle 10.30, ad Asiago, in località Mosca, lungo la strada provinciale Fratellanza, che dall'Altopiano conduce a Bassano del Grappa.Secondo una prima ricostruzione lo scontro ha vista coinvolta una Fiat Panda, condotta da una donna asiaghese, e due moto con in sella dei cittadini austriaci, che facevano parte di un gruppo di turisti composto da cinque unità. Durante una manovra di svolta a sinistra, l'auto diretta verso la pianura si è scontrata con la terza moto del gruppo diretto ad Asiago, guidata da una donna di 48 anni, residente a Villach: violentissimo l'impatto con la motociclista che è stata sbalzata per diversi metri ed è finita sul prato. Qualche istante dopo la quinta e ultima moto, guidata da un uomo, è finita contro l'utilitaria, riportando alcune fratture, mentre è rimasta ferita, in maniera non grave, anche l'automobilista.Questi ultimi due sono stati trasportati e ricoverati all'ospedale di Asiago, mentre le gravissime condizioni della 48enne hanno consigliato i medici a chiedere l'intervento dell'elisoccorso, che è stato poi dirottato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove la motociclista è stata ricoverato nel